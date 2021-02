FOTOD | Helena Klaar kangest akneravist: kõrvaltoimeteks on meeleolu kõikumine, depressiooni tekkimine, väsimus ja motivatsioonipuudus 

Kui suvel jõudis ekraanile tõsielusari „Rannamaja“ võis siin-seal kuulda imetlevaid kommentaare osaleja Helena Klaari kohta, kes näitas end nii naturaalselt kui vähegi võimalik – peitmata tugevat aknet, millega ta võitleb. Nüüd on Helena ette võtnud kange ravi, et haigusest loodetavasti lõplikult võitu saada. Loodetavasti seetõttu, et Helena sõnul pole isegi selle puhul sajaprotsendilist kindlust, et ta nahaprobleemidest täielikult pääseb.