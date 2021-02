„EESTI LAUL 2021“ | Alari ja Anu teise poolfinaali lugudest: „Miks on Heleza videos nii palju odavat õli? Vau, Uku videos vilksab paljas pepu! Ärge mõnitage jälle maakaid!“ 

Eesti Laul 2021 esimene poolfinaal toimub juba 18. veebruaril. Vaatame koos Raadio Sky Plus "Hommikuprogrammi" juhi Alari Kivisaarega üle esitlusele tulevad lood ja kommenteerime neid ja teeme oma lemmikutest pingerea.

Redel: "Tartu" - Indrek Vaheoja; Kristjan Odeon

Kas see on mingi "Eesti laulu" vaheklipp? Päriselt ka? Püha püss, Indrek Vaheoja on kõvasti juurde võtnud! Hea elu peal on mees vist. Ta on nagu väikese linna väike vastik pervert. Kohalik rähm. Kas nüüd on hakanud taas pihta väikeste maarajoonide pisendamine ja kohalike mõnitamine?

Kui oled Võrno või Oja Pets, siis võid sellist pulli teha. Aga, kui oled Indrek Vaheoja ja kes iganes see teine on... Issand, kas nad on Tartust? Seal on kõik perverdid! Kas selline lugu kandideerib tõesti Eurovisionile?

