Uue näo ja käed saanud mees: „Tunneli lõpus on alati valgus." Triin Tael , 7. veebruar 2021 20:21

GALERII

ENNE JA PÄRAST: 22aastane Joe DiMeo enne ja pärast 23 tunni pikkust operatsiooni, millega ta sai uue näo ja käed. Foto: NYU Langone Health/Reuters/Scanpix

Kuidas elada ilma silmalauguteta? Huulteta? Ja kõrvadeta? Ja sõrmedeta? Kui nägu ja kael on üksainus armirägastik, mis sul peadki keerata ei lase. Üksainus viiv – see, mille jooksul ta autoroolis magama jäi – röövis 20aastaselt piltilusalt Ameerika poisilt Joe DiMeolt kogu senise elu. Ja lootuse. Kuid nüüd on Joe'st saanud maailma esimene siiratud näo ja kätega inimene.