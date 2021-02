Gameboy Tetris isadusest: meil juhtus kaks korda. See ei olnud plaanitud 

Gameboy Tetris, kodanikunimega Pavel Botšarov, räägib, et kuigi ta iganädalane graafik võib aeg-ajalt kaootiliseks muutuda, on kolmapäevad alati oma perele pühendatud.

Tõenäoliselt on tegemist targa otsusega, kuna Botšarovi sõnul võib juhtuda, et ta läheb stuudiosse kell 12 päeval ning lahkub sealt alles kell 3 öösel.

Brent Pere uuris: „Üks asi, mida on magamata peaga raske teha, on on isa olla, eks?“ Botšarov kinnitas: Oi, see on päris raske ikkagi, sest lapsed on nii aktiivsed. Nad kogu aeg tahavad midagi, tahavad mängida.