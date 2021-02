Natalie Portman kummutab kuuldused kolmanda lapse ootusest 

Kõmuleht avaldas neljapäeval paparatsofotodega artikli, kus anti mõista, et parasjagu Austraalias uut "Thori" filmi tegev Portman võib olla kolmanda lapse ootel.

39aastane staar jagas artiklit oma Instagram Storys ning kinnitas, et ei ole rase. "Aga paistab, et 2021. aastalgi võib igaüks iga kell naise kehakuju kommenteerida ja selle põhjal oletusi teha?" pahandas Portman Today.comi teatel. "New York Post, võtke end kokku."