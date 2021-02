Jaanus Nõgisto kogub raha, et teha film Jaak Joala vastuolulise kuju autorist 

Dokumentaalfilm „Võitlus lohega endas ja lohedega enda ümber“ on juba kaua plaanis olnud ning Nõgisto enda väitel on ta Karminit portreteerinud juba aastal 1993.

„Meie hiljuti lahkunud kolleeg ETV-st, Jüri Tallinn, jälgis kaameraga skulptorit pikemat aega, jäädvustades Marie Underi kuju valmimist. Tema filmitud materjali on Jüri Tallinna sugulased usaldanud uue filmi tegijatele, et portree Mati Karminist valmis saaks, kirjutatakse projekti Hooandja tutvustuses.

Kuigi Karmini loominguga on juba aastakümneid tutvuda saanud, on skulptor just Joala kuju ümber toimuva tõttu päevakorda kerkinud. Tänu sellele on aeg dokumentaali sünniks küps: „Nüüd räägivad Mati Karminist kõik – tema ausammas Jaak Joalale ei jäta külmaks kedagi. On õige aeg film lõpetada.“