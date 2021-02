KUULA | Elisa Kolk avaldas imelise kaveri Ott Leplandi superhitist 

Täpsemalt on lauljatar uueks laulnud Ott Leplandi 2010. aastal ilmunud ballaadi „Süte Peal Sulanud Jää“. Lugu pärineb Ott Leplandi esimeselt stuudioalbumilt, mis kandis nime „Ott Lepland“.

Iroonilisel kombel on tegu kaveriga kaverist. Originaalselt on tegemist Soome laulja Antti Tuisku looga „Valovuodet“. Heliloojateks on Jussi Nikula ja Caleb, eestikeelsed sõnad kirjutas Aapo Ilves.