Sissi Benton pahandab: „Kes ütles, et ma ei suuda Eesti Laulul laulda? Miks te valetate!" Anu Saagim , täna 00:22

Sissi Nylia Benita Foto: Tiina Kõrtsini

Viimasel ajal on levinud meedias jutt, justkui Sissi Nylia Benita ei osaleks Eesti Laulul, kuna tal on hääleprobleemid. Sissi ise ütleb, et ausalt öeldes ei saa ta aru, kust selline valeuudis tulnud on, sest ütles saates “Õhtu” väga selgelt, et töötab selle nimel, et saaks esinedes endast 100% anda.