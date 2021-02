Inimesed Kertu Jukkum sattus Keenias eluohtlikku olukorda: olin kindel, et täna me sureme Katharina Toomemets , täna 19:33 Jaga: M

IMELINE KEENIA: Kertu Jukkum räägib, et talle on Aafrika alati meeldinud ja nii tuli tal sõbrannaga mõte Keeniasse reisida. Foto: Erakogu

„Hetkel, mil mõistsin, et alus läheb ümber, olin kindel, et täna me sureme. Järgmisel hetkel veepinnale tõustes mõtlesin vaid, et ma pean elu eest ujuma ja ujusingi. Kuni uppumisohus meeleheitlik inimene minust kinni haaras. Vajusime taas vee alla. Ma ei mäleta kuidas, aga kuidagi rabelesin end välja.,“ kirjeldab Kertu Jukkum oma elu ärevamat hetke, mis tabas teda Keenia reisil, kui ookeanil läks ümber paat kümne inimesega pardal.