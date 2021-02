Juutuuber ostis kahe miljoni dollari eest Pokemoni kaarte 

25aastane Paul rääkis fännidele, et ostis kokku kuus karpi kaarte, millest mõni maksis 400 000 dollarit. Igas karbis on 36 kaardipakki. Tegu on Pokemoni kaartide esimese tiraažiga, mis on ülimalt haruldane. Karpide kokkuajamisele kulus Paulil kolm kuud.