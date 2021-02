George Michaeli eksid ja omaksed kaklevad eluloofilmi pärast 

The Suni andmeil on George Michaeli eluloofilm olnud plaanis, kuid 2016. aastal surnud laulja sugulased ja ekskallimad ei suuda selle sisus kokkuleppele jõuda. George'i õde Yioda ja isa Kyriacos on stsenaristidega läbirääkimisi pidanud, kuid ei taha, et linateos lauljat halvas valguses näitaks. Homoseksuaalne poptäht salgas kaua oma seksuaalsust ning juba kapist tulnuna maadles aastaid uimastisõltuvusega.

"Pere tahab meeleheitlikult tema mälestust kaitsta ja nende soov on, et film toonitaks George Michaeli andekust. Kuid see ei pruugi olla võimalik ilma tema elu süngemate värvingute käsitlemiseta, ja see omakorda toob probleeme juurde," räägib The Suni allikas.