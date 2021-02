Inimesed Kerri Kotta meenutab vanaema Heljo Mändi: „Vanaema oli maru korralik ja distsiplineeritud. Igas asjas.“ Aigi Viira , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

PERE VÄIKSEMATEGA: Lastekirjanik Heljo Mänd, särav 45aastane naine, on sel pildil nii ema kui ka vanaema rollis. Väike linalakne tüdruk on Heljo pesamuna Ebe-Ruuta, lokkispäine poiss aga Heljo tütre Ülle poeg Kerri. Ebe-Ruutal on kaaslaseks Mõmmi Barba ja Kerril sõbrana kaasas Mõmmi Kerri. „Väikesel Kerril on üks naljakas sall kaelas,“ muigab Ebe-Ruuta nüüd. „Mina ise ei mäletanud, aga Kerril oli hästi meeles, et mina tahtsin teda kauniks teha.“ Foto: erakogu

Hommikul kell neli-viis, kui pere õndsat und magas, sahises Nõmme Kaare tänava majas sulg mööda paberit. See, kes tüünes aovaikuses kirjutas, oli Heljo Mänd. „Need olid tema kaks tundi kirjutamiseks,“ räägib kirjaniku tütrepoeg Kerri Kotta. „Kell seitse algas sumin: pere ärkas, lapsed kooli-lasteaeda. Vanaema oli oma aja inimene ses mõttes, et kirjutamine oli talle oluline, aga perenaisekohustused pidid enne olema tehtud. Nii et ta näpistas endale varahommikuti kirjutamisaega. Erandeid ei olnud. Kui mõnel harval korral ärkas alles kell seitse, siis see oli juba midagi ekstraordinaarset.“