HOIATAV NÄIDE: filmistaari ninaots kärbus ilulõikuse tagajärjel 

Hiinas on ilulõikused väga populaarsed, märgib BBC News. Gao Liu rääkis, et oktoobris oli sõber talle tutvustanud Lõuna-Hiinas Guangzhous tegutsevat ilukirurgi. Kaunitar otsustas oma ninakuju veidi muuta, lootuses, et see aitab tema karjäärile kaasa. "Kogu protseduur kestis neli tundi. Arvasin, et nende nelja tunniga tehakse mind ilusamaks." Gao Liu ei aimanud, et sellest saab alguse košmaar.