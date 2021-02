Manson näitas teismelisele lauljatarile oma vägistamistuba 

"Käisin teismelisena paari sõbraga Marilyn Mansonil külas," säutsus Bridgers Twitteris. Enda sõnul oli ta toona suur Mansoni-fänn. Kuid sümpaatia kadus, kui rokkar näitas talle külaskäigul üht tuba. "Ta nimetas seda vägistamistoaks," seletas Bridgers. "Mulle tundus see lihtsalt vastiku nolgihuumorina."

Bridgers lisas, et toetab kõiki naisi, kes on Mansoni vastu süüdistusii esitanud. Teises säutsus heidab lauljatar rokkari lähikonnale ette tema tegude varjamist. "Plaadifirma teadis, mänedžment teadis, bänd teadis. Nüüd nad distantseeruvad temast, teevad nägu, et on šokeeritud ja tunnevad tülgastust - haletsusväärne!"

"Ka tema hammastest jäänud sinikad polnud toredad. Talle meeldis seksi ajal hammustada ja see tekitas kõhedust. Ta on paras frukt. Leebelt väljendudes."

New York Post meenutab, kuidas Manson on 1999. aasta autobiograafias rääkinud vägivallatsemisest oma lähimate naiste, isegi ema kallal. Rokkar rääkis, et kui ta veel vanematekodus elas, oli ta kahtlustanud oma ema truudusetuses. Poeg - toona veel Briani nime all tuntud - lõi ema parfüümipudeliga näkku, sülgas tema pihta ja üritas kägistada. "Ema üksnes nuttis ja mul polnud temast kübetki kahju."

Barbarale jäi eluks ajaks näkku arm.