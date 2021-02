Inimesed Kaardimoor Kirsti Timmer: kui inimene oma võimetega ei tegele, hakkab see tervisele Katharina Toomemets , täna 07:00 Jaga: M

GALERII

VIIES PÕLVKOND: Kirsti Timmeri suguvõsas on kaardimoore, nõidu ja ravitsejaid omajagu, nii ema- kui isapoolses peres. Naisliini pidi edasi minev võime on pärandunud ka tema tütrele, kelles on Kirsti sõnul kokku saanud kõik suguvõsa võimed. Foto: Kateriine Krigul

„Võimete eest ei saa põgeneda,“ naerab Kirsti Timmer (49), viiendat põlve kaardimoor, küsimusele, mida teha, kui inimesed on üleloomulikud võimed, kuid ta ei soovi nendega tegemist teha. „Sa võid ju proovida põgeneda ja nendega mitte tegeleda, kuid see hakkab tervisele. Minul tekkisid lõpuks südamerütmi häired ja tervis läks kehvaks. Siis öeldigi põhimõtteliselt, et kui tahad olla terve, pane kaarte.“