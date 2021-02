Angelina Jolie pani Brad Pitti hinnalise kingituse oksjonile 

Christie'se oksjonimaja teatel maalis Briti peaminister pildi "Tower of the Koutoubia Mosque" 1943. aastal Franklin D. Rooseveltile. See on meenutus hetkest, mil kahe riigi liidrid üheskoos majesteetlikku Marrakechi imetlesid. Tegu on ainsa maaliga, mille Churchill teise maailmasõja ajal lõi. Hinnaks ennustatakse 2,1 - 3,4 miljonit dollarit.