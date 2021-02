LÄHEB KUUMAKS! „Rannamaja“-Helena tegi OnlyFansi konto: sisus te pettuma ei pea 

"Mul on tegelikult ka pisike üllas eesmärk. Elu mängis sellised kaardid pihku, et hetkel võimalik käesolevate kaartidega seda sooritust võida, seega oleks vaja teie abi," kirjutab Helena Instagramis stooris. "Kui vajalik summa koos või kasvõi poolgi, annan teada, mis jama see mu elus aset leidis."

Olgu, osad või kõik siit teavad, kui hullumeelne ma omadega olen, seega te ei pea sisus pettuma," lisab Helena, et sisu on ka kvaliteetne.

Foto: Kuvatõmmis/Instagram.com/helenaklaar

Varem on Helena sensuaalsed pildid ja videod levinud ka Youtube'i kanalil. Esimeses videos poseeris noor neiu seksika pesu väel, kuid teises videos tõsielustaar kujutlusvõimele enam ruumi ei jäta! Helena rääkis oma Instagrami stoorides, et paljud inimesed on talle neid videoid saatnud, kuid naine teab isegi, et need levima on läinud. "Need videod ja pildid on minu jaoks minevik. Kuigi, kui täpne olla, liiguvad üldse videost tehtud kuvatõmmised, mis on tehtud nendel kõige paljamatel hetkedel, seega üldjoontes pole midagi nii hirmsat seal, pigem selline pehme," kirjutas ta.