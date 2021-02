Inimesed Natalie Portman ootab kolmandat last? Toimetas Triin Tael , täna 12:49 Jaga: M

Natalie Portman Foto: VIDA PRESS

New York Postis avaldatud paparatsofotod annavad alust arvata, et Hollywoodi täht Natalie Portman on taas lapseootel. Ent kas pole mitte riskantne sellisel ajal madinafilmi võtteil osaleda?