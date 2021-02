KINDEL MÄRK LAHUTUSEST: Kanye kolis oma 500 paari tosse teise majja 

Daily Maili anonüümne allikas kinnitab, et nelja lapse vanemad Kim ja Kanye elavad kumbki oma elu ega suhtle üldse.

New York Postile teadaolevalt on West nende ühisest kodust juba oma asju välja kolima hakanud. Esmajärjekorras viis räppar uude elamisse 500 paarist koosneva tossukollektsiooni. Kimil aga olevat juba täiesti selge ettekujutus sellest, kuidas lahutus toimuma hakkab. "Ta annab paberid sisse siis, kui on valmis," ütleb anonüümne informaator.