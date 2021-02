FILMISAADE „DUUBEL“ | Kinouksed on lõpuks ometi valla löödud, vaadata tasub ka rämpsfilme! 

Lõpuks ometi on suur põud otsa saanud! Kinod on uksed vaikselt lahti teinud ning kuigi täiesti muretult seansid ei möödu (jätkuvalt kehtivad koroonapiirangud), on põhjust pimedatesse saalidesse marssida enam kui küll! Pakutakse head kraami, pakutakse rämpsfilme – kõike tasub vaadata!