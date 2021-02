Tagasi muusikamaailmas! Desiree Mumm avaldas uue singli, mis räägib purunenud suhtest 

Lugu räägib purunenud suhtest, kuid seda julgustavas võtmes. Desiree ütleb: “Kõik lõpud ja lahkuminekud ei tähenda halba, kuigi seda on hetkes olles raske näha. Usun, et kõik juhtub põhjusega. Samuti olen ka kindel, et elus toimub kõige olulisem edasiminek just läbi valusate kogemuste, mida lahkuminekud kahtlemata on. Mina olen just rasketel aegadel end leidnud ning sellest see lugu räägibki, endaks jäämisest ja enda eest seismisest.”

“Tundsin mingit hullu inspiratsiooni puhangut, et lihtsalt pean kirjutama ja nii need sõnad kirja saidki,” ütleb Desiree, “eks Amiran hiljem veel nokitses nende kallal veits ja tegi mõned muudatused, aga algne idee on siiski täitsa mu enda sulest. Minu koostöö Amiraniga sujub seetõttu nii hästi, et meil on sarnane visioon ning ta on supermegagigaandekas.”

Produtsent Amiran ütleb, et oli suum rõõm Desireega selle loo kallal koostööd teha. "Ta näitab välja suurt kirge enda kunsti vastu ning on alati valmis midagi uut proovima. Kohe, kui ma ta mulle sõnad saatis teadsin ma, et sellest tuleb edukas lugu. Tema väga isiklikud ja intiimsed sõnad inspireerisid mind endast kõike andma, et tema uus lugu ellu viia."