KUULA | Curly Stringsi uus lugu viib võimsale muusikalisele rännakule 

“Taevas seab riidu” keskmes on vanema ja lapse vaheline tüli, kus osapooltel on väga raske teineteist mõista. "Arvan, et selle teemaga võib samastuda meist igaüks”, räägib loo üks autoritest Eeva Talsi ja lisab, et “vahel vist ongi parem, kui korralikult ladistab, et tumeda pilve tagant hakkaks jälle paistma päike.”