Inimesed Meelelahutaja Justin Leo paljastab, kuidas ta esinemisteks valmistub: Triinu Liis käib minuga alati kaasas Toimetas Mondela Urbala , täna 20:33 Jaga: M

GALERII

Justin McNairn ja Triinu Liis Epner Foto: Stanislav Moshkov

„Kohvris on strippariasjad. See kohver on kõikjal käinud. Kohvri sees on kostüümid ja loomulikult ka käerauad, mida saab kasutada naiste peal. Juuksevahtu kasutan tule tegemiseks,” räägib Justin Leo oma varustusest saates „Märgatud Eestis”.