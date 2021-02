Saund Billie Eilishi uus plaat on varsti valmis ÕL , täna 22:30 Jaga: M

Foto: Vida Press

Billie Eilishi (pildil) debüütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ (2019) saab loodetavasti peatselt lisa – lauljatari hiljutisest Instagrami-postitusest võib järeldada, et stuudiotöö on valmimas.