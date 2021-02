Annely Adermann Austraalia täku sületantsust: Justin polnud valmis, et tema mõistes vanaproua vaatemängus kaasa lööb 

Kuna tegemist oli meelelahutusliku keskpäevase tantsunumbriga ja midagi sündusetut ei toimunud, väljendus Annely reaktsioon naerupahvakutes. "Arvan, et lõppkokkuvõttes oli Justin toimunust rohkem üllatunud kui mina, kuna ta polnud valmis, et tema mõistes vanaproua vaatemängus kaasa lööb. Näiteks ajal, kui Justin põrandal omi gümnastilisi elemente sooritas, hoidsin mina kui staažikas rahvatantsija Eesti naise latti kõrgel spontaansete taustategevustega, seal hulgas kombinatsioonid Labajalavalsi põhisammude, tooli ja vahupudeliga," räägib ta.

"Tunnustan Justinit, et ta tuli kogu selle mürgeldamisega väga kenasti kaasa ning meil oli suurepärane tiimitöö – seda mainis ta ka oma Instagrami ja TikToki klippides: et nõnda juhtub, kui satud loomingulisse seltskonda!" lisab Adermann.

Annely sõnul leiab Justin kindlasti Eestist tänuliku publiku. "Ta on noore ea kohta väga pühendunud, põhjalikult ette valmistunud ning sõu detailselt läbi mõeldud – olgu siis leegid kõhulihaste vahel, regulaarne ihupesu rebestamine või trendimustrilised üllatus-aluspüksid. Eriti kiidaksin tema nii-öelda šokitõsteid ehk nippe naisterahvas ootamatult õhku lennutada. See nõuab palju harjutamist. Võtaks isegi julguse võrrelda neid tõsteid Tuljaku lõpupoosiga, kus noormees neiu üles tõstab ja seal siis kindlalt hoiab," räägib Adermann.

"Justin on kahtlemata talendikas meelelahutaja ning nagu ütles ka teda intervjueerinud kolleeg Taavi Libe: "Meesstripparite rindel on siinmail juba aastaid valitsenud põud ning loodetavasti täidab just Justin Leo selle tühimiku"," arvab Annely.

Annely sõnul on Justin on väga sõbralik ja siiras noormees ning hea suhtleja. "Kindlasti on ta unistuste kaaslane oma eestlannast kallimale Triinu Liisile. Loodame, et kuuleme neist veel palju rõõmustavat ning et Eesti ilm – praegu näiteks lumi ja jää - annab vaid inspiratsiooni Justin Leo uute vaatemängude sünniks."