Näitleja Jaak Prints oma õpetaja Ingo Normetist: ta innustas õpilasi alati laiemalt mõtlema 

Jäätse sõnul on Normet väga suur julgustaja. "Ta ongi julgustanud üliõpilasi erinevates laadides katsetama. Oma kolleege ennast täiendama ja edasi õppima. Ingo suunas mind raamatute toimetamise juurde, et vahel võib-olla oli ka nii, et ta teadis juba enne, kui inimene ise, et mis seda inimest võib paeluda."

Heinloo räägib, et Normet oskas näitlejaid näha väljaspool stampe. "Ta pani julgelt näitlejaid uutesse kogemustesse ja rollisituatsioonidesse, mis võib-olla ei olnud neile algselt nii omased. Mulle lavastajana meeldib ka see, kui ma võtan näitleja ja tahan temast üles leida mingisuguse uue kvaliteedi."

Teatrikriitik Pille-Riin Purje tõdeb, et teatriloos on ikka teatritel tõusud ja mõõnad, aga Ingo Normeti periood Pärnu teatris, eriti peanäitejuhiks olemise ajal, tõi ta selle teatri kogu Eesti pildile. Ta on ka viinud teatri rahvusvahelistele festivalidele, kus pälvinud tunnustusi. Seejuures on tema enda lavastaja stilistikad nii hämmastavalt erinevad. Commedia dell'arte stilistikat on ta kasutanud, lisaks ka võõritust, absurdi ja klassikat.