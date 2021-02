TÄIELIK NIMEKIRI | Kultuurkapitali aastapreemiad on taas jagatud - vaata, kes said pärjatud 

Jaan Rannap – kirjanduse sihtkapitali elutööpreemia – lastekirjanik ja ajakirjanik, kes on kirjandusorbiidil püsinud pea kuuskümmend aastat ning pakkunud mitmele põlvkonnale suurepärast lugemisvara – üle 40 teose. Kirjanduslukku ja laste südamesse on ta end kirjutanud nii humoorikate jutustustega koolielust kui ka haaravate loomalugude ja seiklusjuttudega. Ta on töötanud lasteajakirjade ja -lehtede toimetajana, kõige pikemalt ajakirjas Täheke. Ta on tõlkinud lasteraamatuid vene keelest ning tema enda teoseid on tõlgitud 20 keelde

Vello Vinn – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali elutööpreemia – tema omanäoline visuaalne maailm on avaldanud mõju tervele põlvkonnale ning jääb mõjutama veel mitmeid tulevaid põlvkondi. On oma isikupärases, nii pop- kui ka psühhedeelse kunsti esteetikast mõjutatuna, sõna ja kujundiga vigurdavas kunstikeeles, käsitlenud probleeme, mis on täna sama aktuaalsed kui viiskümmend aastat tagasi.

Ingo Normet – näitekunsti sihtkapitali elutööpreemia – EMTA Kõrgema Lavakunstikooli emeriitprofessorile suure panuse eest teatrikunsti, poole sajandi pikkuse lavastajaloomingu eest paljudes Eesti kutselistes teatrites ja Teleteatris ning pedagoogilise töö eest lavakunstikooli õppejõuna ja kooli juhatajana

Ene Jakobson – rahvakultuuri sihtkapitali elutööpreemia – Oma tantsi hoidagemme, Harju tantsi hakkagemme... Tänukummardus isikupärasele rahvatantsumentorile, uute tantsude loojale, Sõlekese vaimsele emale.

Sihtkapitalide aastapreemiad

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital

Olga Temnikova – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali tunnustuspreemia – rohkem kui kümne aasta vältel tehtud töö eest Eesti kunstituru kujundamisel, rahvusvaheliselt tunnustatud eragalerii asutamisel ja arendamisel, millest saanud üks Eesti visiitkaarte globaalses kunstimaailmas. Olga panus on olnud suur kunstiteadlikkuse kasvatamisel Eesti ühiskonnas, juurutades arusaama, et kaasaegne kunst ei hammusta (kui, siis ainult vajadusel), aga annab argipäevale juurde sisu ja kvaliteeti – mõtteainet, emotsioone ja kogemusi, millega tasub koos elada.