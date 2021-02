„EESTI LAUL 2021“ | Alari Kivisaar kommenteerib esimese poolfinaali lugusid valusalt, aga ausalt

Eesti Laul 2021 esimene poolfinaal toimub juba 18. veebruaril. Vaatame koos Raadio Sky Plus "Hommikuprogrammi" juhi Alari Kivisaarega üle esitlusele tulevad lood ja kommenteerime neid, võibolla teeme isegi oma lemmikutest pingerea.

Vaata videot!

1. poolfinaal

1. Tanja: "Best Night Ever"

Tanja videos möllavad vaid naised. Kellel neid mehi vaja ongi? Vanad sead! Koledad ka veel pealekauba. Korraldavad igasuguseid jamasid.

Tanja kamp, kes sedalaadi muusikat teeb, kütab rõõmsat, positiivset ja energilist stiili, mis mulle ei sobi. Tahan, et oleks kurb, nagu näiteks Kadri Voorandi laul. Või näiteks nagu Koidu laul - valus.

Aga pole midagi öelda, Tanja on vana kala ja proff omas žanris. Ta on tantsija ja laulja. Videos tantsitakse ikka päris rajult - mõni on vist kangemat kraami ka tarbinud või suitsu teinud. Lahe! Lõbus! Vaata mis lõpus veel tehti! Narkoinglit?



2. Hans Nayna: "One By One"

Algab nagu normaalne lugu - poiss ja tüdruk aelevad omavahel. Poiss-naine amelemine müüb. Või kui on tegu Eurovisioniga, siis peaks olema poiss-poiss aelemine?

Hansu vokaal on täitsa pandav. Välismaa inimeste vokaalid kõlavad alati kuidagi paremini. Vana hea Vahur Valgmaa on aidanud poisil vokaali teha. Kutt ise on eksootiliselt Mauritiuselt. Pruut on loomulikult eesti linalakk. Kuulukad räägivad, et tahab kangesti Eesti muusika skenel kuulsaks saada ja sellepärast müüs maha isegi oma auto.

Õige tegu! Eesti inimesed tahavad kuulsaks saada ilma rahata. Iseenesest. Respect poisile! Olgem ausad, häbisse lauluga ei jää, kui tahad sellega ka välismaale minna. Samas, kas Eurovisionil oleks selle lauluga lööki? Ega väga ei ole küll.

3. Wiiralt: "Tuuled"