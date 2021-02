Õde kaebas Mariah Carey elulooraamatu pärast kohtusse 

Briti lehe The Guardian teatel esitas Alison Carey hiljuti New Yorgi maakonna ülemkohtusse hagi, milles jõuab oma kuulsalt sõsaralt vähemalt 1,25 miljonit dollarit kahjutasu. Alisoni väitel on ta raamatu "The Meaning of Mariah Carey" tõttu langenud südametu, õelda ning täiesti tarbetu avaliku alandamise ohvriks. Hingeliste üleelamiste tõttu on ta enda sõnul depressioonis ning üle pika aja taas alkoholi küüsi langenud.