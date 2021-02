Chadwick Boseman sai postuumse Kuldgloobuse nominatsiooni 

Boseman pälvis selle au George C. Wolfe'i filmiga "Ma Rainey's Black Bottom", mis räägib 1920. aastate mõjukas bluusilauljast Ma Raineyst. Kadunud näitleja kehastab filmis andekat trompetimängijat Levee Greeni.

Draamakategooria parima meesnäitleja auhinnale konkureerivad veel Anthony Hopkins ("The Father"), Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Gary Oldman ("Mank") ja Tahar Rahim ("The Mauritanian").