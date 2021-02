Inimesed Estoni Kohver hulludest fännidest: mingi segane kujutas ette, et kõik laulud on temast kirjutatud Kroonika , täna 21:35 Jaga: M

Estoni Kohver Foto: Robin Roots

"See oli üks päris põnev kuju," sõnab varem 5miinuses tegutsenud räppar Estoni Kohver, nüüdsest kohver, Kroonikale, et mõni fänn on lausa ette kujutanud, et kõik räppari lood on temast kirjutatud. Sarnaseid hulle fänne on veelgi.