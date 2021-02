Tele Eestis käib 195 ravimiuuringut ning katseid tehakse 8000 eestimaalase peal Toimetas Merilyn Närep , täna 21:10 Jaga: M

Uue ravimi turule toomine vähemasti keskeltläbi kümme aastat kestev keeruline ja range protsess. On aga väheteada tõsiasi, et Eestis käib praegugi 195 ravimiuuringut inimeste peal. Igal aastal algatatakse umbes 70 uut. "Pealtnägija" ajakirjanik Piia Osula uuris, kes on need inimesed ja miks viivad nad enda naha sellisel viisil turule.