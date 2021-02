KASUTAMATA VÕIMALUS! Koit Toome sobinuks kõigisse ministriametitesse 

Keskkonnaminister? Ilmselt Toomele kõige halvemini sobiv ministriamet, sest ta peaks loobuma mõnest seni tõeks peetud veendumusest. "Mälestusi täis on atmosfäär / vaatan häid kuid halbu ma ei näe / et ei hooli, neist ei hooli"? Kliimakriisi ja saasteainete õhku paiskamise tõttu peab keskkonnaminister ka halbadest asjadest atmosfääris hoolima!

Majandus- ja taristuminister? Kui mees ei karda tunnistada, et ta käib kell kolm öösel sildade peal, siis järelikult on suured infrastruktuuriprojektid talle igati südamelähedased!

Maaeluminister? Nagu mainitud, siis Ukrainas on Toome käinud ja vast saab jutule, et sealt maasikakorjajad kohale jõuaks. Nüüd on küsimus, kuidas eestlased linnadest taas väiksematesse kohtadesse saada. Jah, linnamelust lahkuda võimatu näib, kui selles melus aeg nõnda kiirelt ka käib. Oleks ju palju parem oodata päikesetõusu mõne maamaja verandal. Koidu eel... Võiks olla lõputu kodutee.

Läheme sellest eelmisest mõttest kohe edasi ja paneme siia sekka ka riigihaldusministri, kes peab meelde tuletama, et kõikjal meie riigis on hea elada! "Kui jälle Eestimaa õisi näed / on süda soe, see tunne kui haaraks käest / las avanevad sulle nad sellel ööl / ja paradiisi viivad".