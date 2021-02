Üritused Üks stsenaarium kukkus ära! Eurovision ei toimu sel aastal tavapäraselt Toimetas Merilyn Närep , täna 17:42 Jaga: M

Eurovision 2019 Foto: Jörgen Norkroos

Mais Rotterdamis toimuva Eurovisioni puhul on kindel, et see toimub, aga mis vormis, sõltub koroonaviiruse leviku olukorrast. Eurovisioni toimumiseks mõeldi välja neli stsenaariumi, mille puhul A tähendab tavapärast võistlust ja B vähendatud inimeste arvuga võistlust. Nüüd kinnitavad korraldajad, et variant A on välistatud.