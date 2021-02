„Eesti laulu“ poofinalist Uku Haasma: loo sõnu kirjutades olin värskelt armunud 

Esimest korda „Eesti laulul“ osalev Uku on muusika sees üles kasvanud ja sellega seotud olnud terve elu – Uku isa on muusik ja kodus on teda alati ümbritsenud erinevad pillid. 14aastaselt algas aga suurem muusikaline teekond. „See oli moment, kus tundsin, et tahaks hakata basskitarri mängima. Kuulasin erinevat sorti muusikat ja just basskitarr hakkas mind kõnetama. Mainisin seda ka isale,“ meenutab laulja.

Uku räägib, et tema muusika on aja jooksul kindlasti muutunud. „Bändi tegemise ajal liikusime rohkem roki suunas, nüüd aga on muusika minu jaoks justkui vaba kunstivorm,“ sõnab ta. „Muusika on minu jaoks väljendusviis ja loon selliseid lugusid, kuhu saan ise sisse minna. Teisiti ma ei oskakski. Tajun hästi emotsioone ja mulle meeldib neid muusikasse panna. Muusika peab olema aus ja aitab mul lennata ning minna kuhugi teise dimensiooni.“

Oma eeskujudeks peab Uku selliseid artiste nagu Anderson Paak ja Tom Misch, James Brown ja Robbie Williams, Eestis Genialistid ning Gunnar Graps – kõik nad on teda väga palju kõnetanud. Nüüd on noore artisti eesmärk olla kodumaal arvestatav muusik ja anda sel aastal välja album.

„Kaos“ räägib hetkest, kus kõik on ülihästi

Mõte „Eesti laulul“ osaleda tuli Ukul suve algul ja ta esitas sinna koguni kaks laulu. „Mul oli parasjagu üks loo mõte olemas ja tundsin, et võiks „Eesti laulule“ proovida. Ma isegi ei tea, miks, aga igaks juhuks saatsin ka teise loo ja juhtus, et hoopis see sai poolfinaali,“ meenutab ta.

Poolfinaali pääsenud lugu „Kaos“ sündis Uku sõnul nii, et kaasautoril Rudolf Toltsbergil oli üks laulu mõte ja valmis oli ka pisike viisijupp. „Kuulasin seda ja teadsin kohe, et laulul on potentsiaali ja teeme edasi. Arutasime omavahel, mis emotsioone see tekitab ja kuhupoole liikuda. Umbes poolteise tunniga olid mul juba esimese salmi ja refrääni sõnad olemas,“ kirjeldab muusik. Loo kolmanda autori Henri Erik Tammaiga mõeldi välja teine salm ja vaadati, kuidas lugu edasi kasvatada.