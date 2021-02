Film KULDGLOOBUSTE NOMINATSIOONID: naisrežissööre saatis erakordne edu Toimetas Triin Tael , täna 16:31 Jaga: M

Režissöör Chloe Zhao (paremal) koos peaosatäitja Frances McDormandiga "Nomadlandi" võtteil. Foto: Vida Press

Täna kuulutati välja Kuldgloobuste nominatsioonid ning esmakordselt kandideerib parima režissööri auhinnale kolm naist. See on läbimurre - varasematel aastatel on meeste sekka jõudnud heal juhul üksainus naislavastaja.