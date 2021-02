Tomi Rahula: „Eesti laulu“ poolfinaalides saavad võistelda ka artstid, kes on sel hetkel haiged või isolatsioonis 

See tähendab, et meeskond ei puutu kokku artistidega, artistid ei puutu kokku peaaegu kellegagi, samuti ka vaheesinejad ei puutu kokku meeskonna ja teiste võistlejatega. Ka sissepääsud on kõigil inimestel erinevad. „Ehk me teeme endast kõik oleneva, et „Eesti laul“ saaks edukalt läbiviidud,“ kinnitab Rahula.

Nimelt nakatus „Eesti laulul“ osalev Jüri Pootsmann koroonaviirusega. „Tal on väga kerged sümptomid, hetkel ta puhkab kodus. Paar päeva tagasi käis tegemas koroonatesti ja sai teada, et test on positiivne," ütles laulja esindaja Lennart Leedu Kroonikale. „Lauluvõistlusel ta kindlasti osaleb,“ kinnitas Leedu, et Jüri astub 20. veebruaril teises poolfinaalis kindlasti lavale.

Lauljatar Sissi, kes peaks samuti teises poolfinaalis üles astuma, paljastas saatele „Õhtu!“ antud intervjuus, et tal on probleeme häälepaeltega ning praegu käib kibe töö, et ta ikka lavale astuda saaks. „Avastasin talvel, et mu häälepaelad ei sulgu korralikult, mis tähendab, et ma ei ole selle aasta lõpuni laulja,“ ütles Sissi. „Mu häälepeaelad ei sulgu. See on mehhaaniline teema.“