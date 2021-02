VIDEO | Triin Lellep astub tuliuue looga „Natura“ keskkonnakaitsjate leeri 

Lellepi senist, peamiselt crossoveri žanrile keskendunud artistiampluaad laiendav "Natura" valmis soovist pöörata keskkonna küsimustele tähelepanu läbi muusika. Laul on pühendatud MTÜle Eesti Roheline Liikumine.

"Naturale" valmistasid video produtsent ja lavastaja Sille Siniavski ja loodusfotograaf Tom Žuravljov, kes kasutasid võttepaikadena Eesti ürgmetsi, Ida-Virumaa kaevandusi, tuhamägesid, Viivikonna kummituslinna ja Peipsi rannikut. Kuigi laul on prantsuskeelne, üritasid video autorid panna loo sõnumi sellisesse pildikeelde, mis oleks mõistetav kõigile üle maailma. "Meie soov ei ole inimesi manitseda, vaid juhtida tähelepanu keskkonna teemadele," ütles Siniavski. "Just meie võimuses on kujundada tulevaste põlvede elukeskkond."

Pika ajalooga keskkonnaorganisatsiooni MTÜ Eesti Roheline Liikumine tegevjuht Marilin Eessalu sõnul on kingitus väga rõõmutoov: "Loodus inspireerib meid kõiki, Triin Lellepi kink ja tunnustus ERLile on ääretult südantsoojendav ning näitab, et meie töö keskkonna hoidmiseks on jätkuvalt oluline kõigile."

"Natura" muusika autoriteks on Prantsuse laulukirjutaja Julien Pinto ja Hispaania produtsent Abel Vegas. Laulu on kokku mänginud Teet Kehlmann ja vokaali produtseeris Lauri Laubre.