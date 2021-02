Imre Kaas lahkus televisioonist ja alustab tööd terviseametis: hetkel, mil koroonakriis on haripunktis, saab see olema väljakutse 

Imre meenutab, et tema esimene tööpäev „Reporteri“ uudistetoimetuses oli päev, mil Copterline’i lennuk Tallinna lahel alla kukkus. „Sattus olema väga tihe tööpäev, kus tuli meeletult palju ringi joosta ja erinevaid intervjuusid teha. Nii et esimesel täispikal tööpäeval kohe selline suur asi noore algaja reporteri jaoks,“ kirjeldab ta.

Koos Kärt Anveltiga tegi Imre saadet „112 – saatuslik hetk“, kus televaatajate ette toodi inimeste pääsemislood, kes on surma piirilt tagasi tulnud. „See oli väga huvitav projekt ja väljakutse: leida inimesed, kes on pääsenud, tuua nad saatesse ja rääkida nende päästjate ning meedikutega. See oli väga südamlik ja tore projekt. Neid eriprojekte ja saateid on muidugi aastate jooksul rohkemgi,“ lisab Kaas.

Juba homme astub Imre sisse terviseameti uksest ja temast saab kommunikatsioonijuht. Selleks osales ta avalikul töökonkursil. „Otsus leida mingisugune uus väljakutse sündis minu peas juba natuke varem. Eks ma vaatasin, kuhu minna, mida teha, kas sukelduda võib-olla üldse juristi töömaailma või otsida väljakutseid ikkagi meedia valdkonnast,“ sõnab ta.

Sedapuhku sai valitud hoopis kommunikatsiooni valdkond. „Hetkel, mil koroonakriis on haripunktis, saab see olema kindlasti väljakutse, aga see mulle meeldib!“