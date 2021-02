Inimesed Fotograaf Kirill Gvozdevi süüdistatakse seksuaalses ahistamises! Modell: ta hakkas ilma loata mu rindu masseerima Mondela Urbala, Katharina Toomemets , täna 14:11 Jaga: M

Kirill Gvozdev Foto: Kuvatõmmis videost

Eesti modellide Twitteri ja Instagrami kontod on löönud kihama – mitu modelli süüdistab fotograaf Kirill Gvozdevi seksuaalses ahistamises. Kirill ise lükkab süüdistused kategooriliselt ümber. „Ma olen seda näinud, jah, sest see inimene on mind seal märkinud. See ei vasta tõele,“ kinnitab Kirill telefonikõnes Õhtulehele.