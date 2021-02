Britney Spearsi eksmees võeti vahi alla 

New York Posti teatel arreteeriti Alexander 26. jaanuaril. Mees on tuntud üürikesest abielust oma lapsepõlvesõbra Britney Spearsiga: 2004. aastal Las Vegases sõlmitud liit kestis vaid 55 tundi. Ajakirjanduse teatel olid mõlemad alkoholi ja narkootikumide mõju all.