Prints Harry sai kõmulehelt kopsaka valuraha Toimetas Triin Tael , täna 09:47

Prints Harry 2019. aastal Norras Bardufossi lennuväebaasi külastamas. Foto: NTB SCANPIX

Prints Harry on saanud Briti kõmuväljaannete Mail on Sunday ja Mail Online väljaandjalt kopsaka valuraha väidete eest, et ta pööras kuninglikule merejalaväele selja.