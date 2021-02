Mis saab „Eesti laulust“? Sissil on hääleprobleemid: ma ei ole selle aasta lõpuni laulja 

"Avastasin talvel, et mu häälepaelad ei sulgu korralikult, mis tähendab, et ma ei ole selle aasta lõpuni laulja," ütleb Sissi lõbusal toonil, kuid tunnistab kohe, et lõbusus on tema kaitserefleks. "Mu häälepeaelad ei sulgu. See on mehhaaniline teema," ütleb ta. "Aastaid tagasi hakkas mu kehas üks lihas valesti toimima ja ma ei teadnud seda," räägib Sissi ja ütleb, et tal ei olnud aimugi, kuidas see aastatega tema laulmist mõjutama võiks hakata.

See pole esimene kord, kui Sissit poolfinaai eel tagasilöök tabab - 2019. aastal viidi ta enne poolfinaali kiirabiga haiglasse! "Hommikust saati oli alaseljas valu. Mingil hetkel hakkas see takistama ka liikumist ja pärast poolfinaali proovi olin olukorras, kus ka lihtsalt seismine oli valus. Istuda ma juba ammu ei saanud," rääkis Sissi hiljem. Lavalt maha tulles tahtis ta valust nutta. "See oli õudne moment."

Kiirabi oli tookord Tartu ülikooli spordihoones juba kohal, Sissile pandi tilgutid, kuid need tekitasid kõrvalnähtusid, mistõttu ta viidi haiglasse. Lauljatarile pakuti, et poolfinaalis ta lavale ei astu ning mängitakse tema prooviesitust, kuid sellega ta nõus ei olnud.