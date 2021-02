„Eesti laulu“ poolfinalist Kristin Kalnapenk: vanaema on kõikidel mu kontsertidel esireas ja ta on parim kriitik. 

Avalikkusele veel tundmatu artist Kristin on pärit Kivimäelt. Muusika on teda ümbritsenud juba väga pikalt. „Muusikakoolis pole ma varem käinud, kui nüüd õpin Eesti muusika- ja teatriakadeemias. Õpin seal jazz-muusikat ja eriala on laulmine Kadri Voorandi juures.“ Praegu on ta õpingutega täpselt poole peal. „Mulle väga meeldib ja see on minu jaoks väga arendav, sest ma pole varem nii palju muusikateooriaga kokku puutunud,“ tõdeb Kristin.