Andrei Zevakin: nagu Eestis ikka. Lähed kas poliitikasse, telesse või kirjutad raamatu 

Andrei jutustab, et kuskilt minevikust on välja karanud mitmeid varasemaid tuttavaid, kes nüüd, kui ta on populaarne, tahavad ühtäkki suhteid soojendada. "See on paratamatu. Ma ei tea millest need inimesed puudust tunnevad," tunnistab Andrei ja lisab, et need inimesed teda ei huvita.

Andrei sõnul on ta põnevil, mis uksed ta elus veel avanevad. Teda on kutsutud isegi poliitikasse. "Ma ei ole väga poliitikaga kursis. Olen pigem selle mõttemaailmaga, et kui ei tea asjadest midagi, siis hoia parem suu kinni. Ei ole mõtet tarka mängida ja kaasa rääkida, kui sa ei tea kuidas maailmas asjad käivad."