Suri „Päästja koolikella“ täht: „Dustin püüdis rõõmsat meelt säilitada, aga ta kartis. Ta ei tahtnud surra.“ 

Screechi osatäitja surmast teavitas avalikkust tema kauane mänedžer Roger Paul. „Teatame kurbusega, et Dustin Diamond lahkus esmaspäeval, 1. veebruaril 2021 kartsinoomi tagajärjel,“ vahendas USA Today. „Tal diagnoositi see jõhker ja halastamatu pahaloomulise kasvaja vorm alles kolm nädalat tagasi. Selle aja jooksul õnnestus vähil kiirelt kogu organismi levida. Ainus halastus, mida see tõbi ilmutas, oli terav ja kiire lõpp. Dustin ei piinelnud,“ toonitas mändžer. „Ta ei pidanud valudes vaevlema. Oleme selle eest tänulikud.“