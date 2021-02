TEHISINTELLEKT VÄRVIS „KEVADE“ ÄRA: Arvo Kruusement ütleb, et tehku siis juba uus film! 

Jah, te võite „Kevade“ endale arvutisse laadida ning lasta vastaval programmil selle hõlpsasti ära värvida. Kui mitte takerduda pildi detailidesse, tundub asjatundmatu silmaga vaatajale kõik ehtne. Tõsi, Arno ja Lible silmad on pruunid, tegelikult on need mõlemal osatäitjal sinised, ent selliste viperuste leidmiseks peaks keskenduma pisiasjadele, mis pigem segab terviku vaatamist. Kui võtta tehisintellektile „assistendiks“ inimene, kes vead kõrvaldab, saaks veelgi usutavama tulemuse.