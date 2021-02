Endine pornotäht: Marilyn Manson fantaseeris, kuidas ta mu elusalt põletab 

Manson ise on rääkinud, kuidas ta pärast lahkuminekut Woodist fantaseeris naise kolju puruks peksmisest. Ta tunnistas, et oli armuloo purunemisest ahastuses ja helistas talle ühe päeva jooksul 158 korda. "Iga kord, kui helistasin, võtsin habemenoa ja lõikusin oma nägu või käsi." Hiljem mõistis rokkar, et enesevigastamine oli rumalus. Kuid see ei takistanud tal fantaseerimast, kuidas ta oma eksile haiget teeb. "Tahtsin talle näidata, kui haiget ta mulle teinud on," rääkis Manson. "Mu laul "I Want to Kill You Like They Do In The Movies" ("Ma tahan su tappa nagu filmis") räägib mu fantaasiatest. Fantaseerin iga päev, kuidas ma ta kolju sepahaamriga puruks peksan."