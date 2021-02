RAHVAST AJAB MARRU JOALA KUJU SAAGA: „Panna niivõrd suursugune inimene tünni on riivav.“ 

Teisipäeva hommikul kella 10 paiku Viljandisse jõudes tundub esialgu, et kogu möll Jaak Joala kuju ümber on lõppenud – see kaeti vineerplaatidega kinni juba päikesetõusu aegu ja inimesi pole silmapiiril näha. Võiks ju arvata, et sellega kogu saaga lõppeski või vähemalt rahunes... aga ei!