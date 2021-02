PALJU ÕNNE! Soome presidendi poeg sai juba kolmeseks! 

"Oleme palju aastaid last oodanud ja lootnud. Nende aastate jooksul oleme seisnud silmitsi mitmete nurjumistega," tunnistas presidendipaar. "Seetõttu on raseduse algus olnud õnnelik, kuid tundlik aeg, kuid nüüd saame seda uudist teatada."

Hoolikalt avalikkuse eest eemal hoitud pisipõnnist on ilmunud üksainus foto - presidendi 70 aasta juubeli puhul. Presidendipaar on otsustanud talle võimalikult tavaline lapsepõlv tagada, kirjutab Iltalehti. Ema Jenni on siiski rääkinud, et Aaro on suur raamatusõber. Lemmikkirjanikku pojal veel polevat, kuid talle meeldivat ettelugemist kuulata ja pilte vaadata. Mõistagi on Haukio luuletajana oma lapsele ka luuletusi tutvustanud.